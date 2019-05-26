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Россия - Чехия: где смотреть матч за третье место чемпионата мира по хоккею: расписание трансляций

Россия - Чехия: где смотреть матч за третье место чемпионата мира по хоккею: расписание трансляций
Начало игры – в 16:10 по киевскому времени
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Сборная России в воскресенье, 26 мая, попробует завоевать бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею. В поединке за третье место россияне сразятся с командой Чехии.

Поединок пройдет на льду "Ондрей Непела Арена". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию финала Россия - Чехия. Начало игры – в 16:10 по киевскому времени.

На украинском ТВ за поединком можно будет следить в эфире телеканала XSPORT. Также трансляцию из Братиславы проведет российский Первый канал. Игра запланирована и в сетке вещания на "Беларусь 5".

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

Во втором полуфинале чехи разгромно уступили канадцам. Встреча завершилась со счетом 1:5.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
сначала "обоз" пишет что "Россия опозорилась на чемпионате мира по хоккею, вылетев с турнира"©, потом что Россия играет за третье место. "обоз", у вас там все в порядке? вы не заболели?
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