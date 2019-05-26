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Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею: расписание трансляций

Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею: расписание трансляций
Решающий поединок пройдет в Братиславе
2.1тЧитать материал на украинском

Сборные Канады и Финляндии в воскресенье, 26 мая, сразятся за титул чемпиона мира по хоккею. Мундиал в эти дни проходит в Словакии.

Решающий поединок пройдет на льду "Ондрей Непела Арена" . Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию финала Канада – Финляндия. Начало игры – в 21:10 по киевскому времени.

На украинском ТВ за поединком можно будет следить в эфире телеканала XSPORT. Также трансляцию из Братиславы проведет российский вещатель "Матч ТВ", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Игра запланирована и в сетке вещания на "Беларусь 5".

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"Го*ном не пахнет": хоккеист сборной России оценил провал команды на ЧМ

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

Во втором полуфинале Финляндия легко расправилась с Чехией, выиграв с разгромным счетом 5:1.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
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