Канадец за минуту отправил в нокдаун двух российских хоккеистов

Канадский нападающий китайского "Куньлуня" Гарет Хант устроил драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Торпедо".

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед. Затем он отправил в нокдаун россиянина Михаила Орлова, который хотел заступиться за одноклубника. За потасовку Хант и Орлов получили по пять минут штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче 14-го тура молодежного чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и тульским "Арсеналом" произошла массовая драка.

Потасовка на стадионе в Грозном началась на 38-й минуте после фола в центре поля.

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