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Финляндия нашла слабое место у сборной России по хоккею

Финляндия нашла слабое место у сборной России по хоккею
Полуфинальный матч между командами пройдет 25 мая и начнется в 16:15 по киевскому времени
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Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира против команды России.

Ялонен заявил, что сборная России является фаворитом встречи, однако на ее игроков оказывается большее давление.

"Если россияне проиграют, то не будут чувствовать себя хорошо дома. Я знаю русский менталитет, и интересно посмотреть, как команда будет справляться", — цитирует наставника ТАСС.

По мнению тренера, угрозой для российской команды станет финский форвард Каало Какко.

"В матче 1/4 финала он доминировал над шведскими защитниками из Национальной хоккейной лиги, отлично распоряжался шайбой, создавал немало шансов", — отметил Ялонен.

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Где смотреть онлайн хоккей Россия – Финляндия: расписание трансляций 1/2 финала чемпионата мира

В четвертьфинале сборная Финляндии одержала победу над Швецией со счетом 5:4 в овертайме, сборная России переиграла США — 4:3. Полуфинальный матч между командами пройдет 25 мая и начнется в 16:15 по киевскому времени. Вторая встреча 1/2 финала между канадцами и чехами — в 20:15.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Словакия
Тег
сборная России по хоккею
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Финляндия, вперёд!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Слабое место сбродной РОАссии,это если вместо шайбы на льду,будет бутылка водяры,какцап-патриот никогда не ударит клюшкой по бутылке с водкой.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,иди проспись свинособака РОАссийская.
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Михайлов Андрей, хуйня, а кто ж тебя, дольоеьа, в инет пустил? Ты ж тут все засрешь, пидор)
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1
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Финляндия нашла слабое место"??? Ну да ладно, грешно смеяться над убогими.
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Тамбовцев Олег, так поржи перед зеркалом, срань - *там смешнее))
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0
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Иванов Петр, уточняю: " ...убогими майдаунами".
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2
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