Финальный раунд плей-офф УХЛ. "Донбасс" - "Кременчуг" покажет XSPORT

В среду, 7 октября стартует финальный раунд плей-офф УХЛ. За титул чемпиона сразятся "Донбасс" и "Кременчуг".

Старт серии будет дан в Кременчуге – два матча 7 и 9 октября. Начало обоих - в 18:30. После этого команды переедут в Дружковку – два матча 12 и 14 октября. Начало в 18:45. В случае необходимости, дополнительные игры могут пройти 16, 18 и 20 октября. Все поединки смотрите в прямом эфире на телеканале, сайте и в социальных сетях XSPORT.

Напомним, что в раунде плей-офф УХЛ серия продлится до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей - 7.

На пути к финалу, действующий обладатель трофея - "Донбасс" обыграл "Днепр" по сумме 6 матчей (счет в серии - 4:2). А "Кременчугу" потребовалось всего 4 поединка, чтобы пройти "Белый Барс".

Стоит отметить, что "Донбасс" и "Кременчуг" встречаются между собой в финальном раунде плей-офф уже в третий раз. Оба предыдущих противостояния выиграл "Донбасс": в сезоне 2016/17 счет в серии был 4:2, а в сезоне 17/18 - 4:1.