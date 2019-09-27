Фиаско "Динамо": итоги 4-го тура УХЛ

Первый матч четвертого тура УХЛ – Пари-Матч состоялся в Киеве на арене Шалетт между киевскими "Ледяными Волками" и херсонским "Днепром". Обе команды показали зрителям равный хоккей с борьбой за каждую заброшенную шайбу. Не удалось в первом периоде никому поразить ворота соперника, благодаря стойкости ворот Максима Дуве и Олега Петрова.

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На экваторе встречи первым открыл счет игрок "Ледяных Волков" Никита Макарицкий, но Борис Андрющенко быстро уравнял счет расстреляв ворота хозяев площадки. Так команды по окончанию второй двадцатиминутки ушли на перерыв со счетом 1:1. В третьем периоде шайбой в пользу "Днепра" отметился Микс Липсберг, "волки" не сдались, и усилиями Никиты Дворника сравняли счет. Всего через минуту гости увеличили отрыв, Алексей Янишевский забросил шайбу в ворота киевлян. Поставил точку в поединке Денис Василенков, который забросил четвертую победную шайбу для херсонского "Днепра". Матч завершился со счетом 2:4 в пользу действующих вице-чемпионов.

Во втором матче четвертого тура на арене "Салтовский Лёд" МХК "Динамо" провел первый домашний матч с "Кременчуком". Поединок завершился со счетом 0:7.

В первом периоде в воротах харьковчан оказалось 5 шайб. Дублем отметился Дмитрий Орлов, а также отметились Николай Киселев, Егор Серанов и Александр Горлушко. Во втором и в третьем периодах, не смотря на результат первой двадцатиминутки, обе команды продемонстрировали, перед болельщиками, хоккей с высокими скоростями и голевыми моментами. "Динамовцам", к сожалению, не удалось реализовать голевые моменты, а вот "Кременчук" во втором и в третьем периодах забросили по одной шайбе в ворота соперника. Голами отметились Дмитрий Созонов и Александр Горлушко.

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