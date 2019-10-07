Фиаско "Динамо" и "Днепра": итоги 7-го тура УХЛ

5 октября состоялась встреча между лидером турнирной таблицы "Кременчуком" и херсонским "Днепром". Матч завершился со счетом 5:2.

Счет в матче первыми открыли гости. На последней минуте первого периода шайбу в ворота "Кременчука" забросил Никита Макарицкий. Во втором периоде "Днепр" смог увеличить отрыв, и забросить ещё одну шайбу в ворота хозяев льда. Голом отметился Дмитрий Чернышенко.

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Через минуту Илья Бобрусев сокращает счет к минимуму - 1:2. После удаления у "Днепра" Руслана Ромащенко, Дмитрий Орлов уравнял шансы – 2:2. Вывел "Кременчук" вперед Дмитрий Созонов – 3:2. Вторая двадцатиминутка завершилась со счетом 3:2.

Третий период для гостей не оказался удачным. Голами в вользу "Кременчука" отметились Дмитрий Орлов и Александр Ворона. "Кременчук" продолжает свою беспроигрышную серию.

В тот же день в Харькове на арене "Салтовский лед" состоялся матч 7 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. МХК "Динамо" принимал хоккеистов из Белой Церкви. И уже в после первого периода "Белый Барс" "горел" со счетом 2:0. Точными ударами отметились Евгений Абаджян и Никита Олейник.

Казалось, что там, впереди для харьковчан, засветился огонек первой победы, в этом сезоне. Но, гости, во втором и третьем периоде заиграли еще более быстрее и мастеровитей. Матч завершился со счетом 3:7 в пользу "Белого Барса".

6 октября состоялся матч между ХК "Донбасс" и киевскими "Ледяными Волками". Встреча завершилась со счетом 4:1.

На тринадцатой минуте первой двадцатиминутки гости первыми сумели открыть счет в матче. Владислав Воробьев забросил шайбу в ворота Степана Горячевских. Первый период завершился со счетом 0:1. Во втором периоде Виталий Лялька сравнял счет, Евгений Белухин вывел "Донбасс" вперед, а Иван Рыбчик увеличил отрыв. В третьем периоде дончане снова смогли продолжить атаку, Айнарс Подзиньш забивает шайбу в ворота гостей.

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