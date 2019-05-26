"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян

Российские поклонники хоккея не смогли простить своей национальной сборной бездарного выступления на чемпионате мира. "Красная машина" с большим трудом завоевала "бронзу", лишь по буллитам обыграв скромных чехов.

В комментариях к матчу фанаты поливают грязью игру команды, называя ее "ужасом", "кошмаром" и признаваясь, что она вызывает тошноту.

"Понимаете в чем паршивость нашей игры? Мы играли на 4 часа позже, чем чехи, но при этом нас возили по льду в 3 периоде. Это ужас", "Боже какой позор игра наших псевдозвезд, чехи в меньшинстве катают", "Какой толк от "бронзы" если игра вызывает рвотный рефлекс?" - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!