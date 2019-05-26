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"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян

"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
Фанаты в сети поливают грязью национальную команду
1.8тЧитать материал на украинском

Российские поклонники хоккея не смогли простить своей национальной сборной бездарного выступления на чемпионате мира. "Красная машина" с большим трудом завоевала "бронзу", лишь по буллитам обыграв скромных чехов.

В комментариях к матчу фанаты поливают грязью игру команды, называя ее "ужасом", "кошмаром" и признаваясь, что она вызывает тошноту.

"Понимаете в чем паршивость нашей игры? Мы играли на 4 часа позже, чем чехи, но при этом нас возили по льду в 3 периоде. Это ужас", "Боже какой позор игра наших псевдозвезд, чехи в меньшинстве катают", "Какой толк от "бронзы" если игра вызывает рвотный рефлекс?" - пишут юзеры.

"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
"Это ужас": позорная игра сборной на ЧМ по хоккею взбесила россиян
Новости
"Заталкивать с мясом": названа причина поражения сборной России на чемпионате мира по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
сборная России по хоккею
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дебилов то у нас не меньше чем у вас,но какое ваше сраное дело? Трус не играет в хоккей ))))))))
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Dell Alex
Dell Alex
Что российские болельщики, что желтый "Обоз" - все в своем репертуаре ))
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