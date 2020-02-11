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11 февраля • обновлено в 13:59
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"Есть водка?" Экс-тренер Овечкина рассказал о странном поведении россиянина во время матча

1.3т
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Бывший наставник "Вашингтона" Грег Смит рассказа историю о том, как в первом своем сезоне в НХЛ россиянин Александр Овечкин попросил у него водку прямо во время матча.

"В дебютном сезоне, во время одного из матчей Овечкин повернулся ко мне на скамейке запасных и спросил: "У вас есть водка?" Я ему: "Что?". Овечкин ответил: "Ну, водка", – и показал, как будто пьет. Середина матча, я подумал: "Он что, сдурел?"" – цитирует слова Смита агентство Спорт-Экспресс.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

NHL.com

Как оказалось, крепкий алкогольный напиток был нужен хоккеисту для дезинфекции.

"Я дал ему перекись, но попросил не пить ее. Когда Овечкин воспользовался перекисью, попросил у меня "plaster" (на английском языке означает "штукатурка" – Ред.). Никак не мог понять, что за штукатурку он у меня просит. Потом Александр полез в мою сумку, и достал оттуда пластырь, добавив: "Видишь, plaster"", – рассказал Смит.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в матче против "Нью-Джерси Девилс" Овечкину разбили лицо клюшкой.

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Место
США Вашингтон
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