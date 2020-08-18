Экс-звезда НХЛ украинского происхождения умер в Канаде

Член Зала славы Национальной хоккейной лиги Дэйл Хаверчук скончался на 58-м году жизни. В последние годы жизни Хаверчук боролся с онкологическим заболеванием.

"После невероятно смелой и сложной борьбы с раком папа ушел из жизни. Моя семья очень гордится им и его борьбой", — написал его сын Эрик в Twitter.

О смерти написал сын звездного хоккеиста. Twitter Эрика Хаверчука

Дэйл Хаверчук — канадец украинского происхождения. В НХЛ был выбран "Виннипегом" на драфте в 1981 году под общим первым номером. Выступал в составе "Виннипега", "Баффало", "Сент-Луиса" и "Филадельфии".

На его счету 1188 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1409 (518+ 891) очков. Хаверчук пять раз участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ, в 2001 году был включен в Зал хоккейной славы. Со сборной Канады он выиграл два Кубка Канады.

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