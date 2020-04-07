Бывший защитник сборной Швейцарии по хоккею Роджер Шаппот умер от коронавируса в возрасте 79 лет, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Роджер Шаппот Keystone

Сообщается, что Шаппот был госпитализирован в конце марта, но вернулся домой. 1 апреля его состояние ухудшилось. Бывший игрок был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Шаппот играл за сборную Швейцарии на Олимпийских играх 1964 года. Всего он провел провел 101 игру в составе национальной команды. В чемпионате Швейцарии он играл за "Вилларс" и "Серветт".

Как сообщал OBOZREVATEL. 2 апреля легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито умер от коронавируса в Испании.

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