Экс-хоккеист рассказал о "тяжелой ситуации" в США из-за протестов

Бывший американский хоккеист, а ныне мэр города Гранд-Форкс Брендон Боченски рассказал о беспорядках в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

По словам Боченски из-за неоправданной жестокости полиции сейчас в США сложилась тяжелая ситуация.

Брендон Боченски (2006 год)

"Пара полицейских совершили ужасный проступок – люди действительно выбиты из равновесия. В Гранд-Форкс граждане уважают друг друга, у нас нет проблем с полицией, но в других городах они существуют, и это заставляет людей выходить и высказывать своей протест", – цитирует Боченски sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

Ранее знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" в Уотфорде на костылях.