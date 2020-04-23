Главная Новости
23 апреля • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в коме

2.5т
Читать материал на украинском

Главный тренер хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Мальцев находится в искусственной коме.

"Поздравил ли 20 апреля Мальцева с днем рождения? К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться", – цитирует слова Крикунова издание Чемпионат.

Александр Мальцев

Александр Мальцев

Sportsheroes.ru

В составе сборной СССР Мальцев завоевал два олимпийских "золота" в 1972-м и 1976-м годах, выиграл девять титулов чемпиона мира и восемь первенств Европы. Почти всю свою карьеру он провел в московском "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, российского хоккеиста Евгения Ермишина избили до состояния комы.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
СССР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Хоккей

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку