Главный тренер хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Мальцев находится в искусственной коме.

"Поздравил ли 20 апреля Мальцева с днем рождения? К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться", – цитирует слова Крикунова издание Чемпионат.

Александр Мальцев Sportsheroes.ru

В составе сборной СССР Мальцев завоевал два олимпийских "золота" в 1972-м и 1976-м годах, выиграл девять титулов чемпиона мира и восемь первенств Европы. Почти всю свою карьеру он провел в московском "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, российского хоккеиста Евгения Ермишина избили до состояния комы.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!