Дворец спорта в Киеве фантастически исполнил гимн Украины на ЧМ по хоккею

Во время решающего матча юниорского чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1B между Украиной и Румынией переполненные трибуны киевского Дворца спорта исполнили гимн Украины. Видео фантастического исполнения появилось на Youtube.

В ролик видно, как фанаты, заполнившие центральную ледовую спортивную арену Киева, в едином порыве спели главную песню нашей страны.

Напомним, что встреча Украина U-18 - Румыния U-18 завершилась со счетом 6:0. Эта победа позволила нашей команде гарантировать себе в следующем году повышение в классе.

Как сообщал "Обозреватель", капитан хоккейного клуба "Донбасс" Виктор Захаров ввел роскошную проукраинскую акцию в клубе.