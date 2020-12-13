Дубль Воробьева принес победу "Днепру" на выезде против "Ледяных Волков"

12 декабря, в Броварах состоялся второй поединок 17-го тура УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали херсонский "Днепр".

Гости с первых секунд завладели инициативой на площадке, заставив "Волков" играть вторым номером. Уже на третьей минуте выход один в один не реализовал форвард "Днепра" Тимченко. Хозяева, в свою очередь, пытались остро контратаковать, что у них неплохо получалось. До своего фатального меньшинства "Волки" провели две голевых атаки, с которыми блестяще справился вратарь "Днепра" Хомутов. Вначале он справился с моментом Анкудинова, а через минуту – Жигалова и Неверова.

На 10 минуте херсонские "щуки" вышли вперед. Гости здорово реализовали большинство, разыграв голевую комбинацию. Швецов простреливал на пятак, где на добивании сыграл Гасников. Киевляне сразу же могли отыграться, но Анкудинов снова не смог переиграть Хомутова. В свою очередь, хоккеисты "Днепра" удвоили счет. Точным броском в "девять" отметился Воробьев.

До конца периода цифры на табло не изменились и на перерыв команды уходили с 2:0 в пользу гостей.

Во второй двадцатиминутке "Волки" имели как минимум четыре возможности забросить шайбу. Но со всеми голевыми моментами блестяще справлялся кипер "Днепра" Хомутов. Вратарь "щук" не без труда брал шайбы после бросков Анкудинова, Жигалова, Хеффернана и Неверова.

В свою очередь, херсонские хоккеисты имели парочку голевых моментов, которые не смогли реализовать Швецов и Панасенко. Так же стоит сказать, что во втором периоде инициативой владели "Ледяные Волки", из-за чего "Днепру" было сложно переходить со своей зоны в чужую.

На старте третьей двадцатиминутки обе команды смогли обменяться заброшенными шайбами. Вначале "Волки" усилиями Сурина и Анкудинова смогли отквитать один гол. А уже через минуту гости вновь вернули разницу в две шайбы. Дубль на свой счет записал Воробьев. У "Волков" была возможность сразу же забросить второй гол, но с броском Кичи справился Хомутов.

Ближе к середине третьего периода херсонцы перехватили инициативу, вследствие чего дважды после их атак "Волков" выручил Стельмах. Но на 52 минуте он был бессилен после броска Каракулько – 4:1.

После пропущенной шайбы хозяева попытались взять инициативу в свои руки, но гости здорово сыграли в обороне, не подарив "Волкам" ни единого шанса на отыгрыш.

Итог встречи 4:1 в пользу "Днепра".

"Ледяные Волки" - "Днепр" 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Гасников (Швецов – Декало), 09:40; 0:2 – Воробьев, 15:16; 1:2 – Анкудинов (Сурин-Хеффернан), 43:21; 1:3 – Воробьев (Панасенко – Каракулько), 44:19; 1:4 – Каракулько (Панасенко – Воробьев)

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Фолтин, Неверов - Карпов, Лучников - Сысоев, Павлов; Черемнов - Сурин - Панков, Кича - Андрющенко - Шабанов, Хеффернан - Булах - Анкудинов, Владимирский - Борисов - Курах. Калиничев.

Днепр: Хомутов; (Гурко); Дорофеев - Ратушный, Декало - Чернышенко, Афанасьев (К) - Матусевич; Швецов - Гасников (А) - Вишняков, Каракулько - Воробьёв - Панасенко, Тимченко - Брага - Целогородцев (А), Мельник - Ганута.