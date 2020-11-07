Дубль Савченко принес победу "Кременчуку" в матче против "Ледяных Волков"

7 ноября, в Кременчуге состоялся первый поединок 5-го тура УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" принимал на своей площадке киевских "Ледяных Волков".

Как и предполагалось, хозяева с первых минут матча ринулись вперед, создавая возле ворот гостей опасные моменты. По настоящему голевой момент возник у "горожан" на 6 минуте, когда Денискин вырвался один в один на ворота "Волков". Лишь мастерство киевского кипера Стельмаха спасло гостей от верного гола. В дальнейшем удачные действия вратаря еще не раз спасали ворота "Волков" от разгромного счета.

В свою очередь, гости смогли создать по настоящему голевой момент лишь на 9 минуте матча, когда после паса Емелина, Андрющенко своим броском не смог переиграть кипера хозяев Давлетшина.

"Ледяные Волки", не смотря на превосходство кременчужан, пытались высоким прессингом подавлять атаки хозяев. В одном из эпизодов, когда киевляне играли в меньшинстве, такая тактика едва не сыграла на руку "Волкам". Панков перехватил пас защитника "горожан" и вываливался один в один на ворота Давлетшина. Казалось, что гол неизбежен, но вратарь "Кременчука" справился с двойным броском форварда.

Тем не менее, за две минуты до конца первого периода "горожане" смогли открыть счет. Гриценко, в отличие от своего партнера по команде, смог реализовать выход один в один – 1:0.

У "Волков" за 30 секунд до конца периода была возможность сравнять счет, но Давлетшин спас "Кременчук".

Вторая двадцатиминутка началась не столь удачно для "Волков", в отличие от кременчужан. Уже на 17 секунде Серанов прошел по флангу, сместился в центр и, казалось, пробросил между щитков Стельмаха. Но в конечном итоге судья не засчитал шайбу. Спустя полминуты "горожанам" все же удалось удвоить счет. На этот раз точным броском с передачи Пукса отметился Волков. А еще через семь минут Коробов забросил третью шайбу.

"Волки" полностью провалили первую половину второго периода. Лишь у Лучникова был один момент, после которого Давлетшин не без труда спас "горожан".

Дальнейшие десять минут прошли при полном контроле поединка со стороны "Кременчука". В принципе, киевляне продолжали играть в свою игру, рассчитывая на высокий прессинг впереди, простоту в защите и быстрые контратаки.

Под конец периода Давлетшин и Стельмах продемонстрировали свои киперские способности, спасая свои ворота яркими сэйвами.

Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила в матче, разве, что цифры на табло. На 52 минуте Савченко удачно сыграл на добивании и забросил четвертую шайбу в поединке. Через минуту, гости смогли размочить счет. Голом, во втором матче подряд отличился форвард "Волков" Емелин.

После заброшенной шайбы киевляне уверенней заиграли впереди, но "горожане" спокойно и просто отыграли в защите. А за секунду до финальной сирены смогли забросить пятую победную шайбу. Дублем отметился Савченко – 5:1.

Стоит отметить хорошую игру вратаря "Волков" Стельмаха. Благодаря ему, счет в матче не стал двухзначным в графе победителей.

После победы, подопечные Савицкого на день приблизились к "Донбассу", заработав 8 очков после 5 игр. У "Волков" пока, что ноль очков.

"Кременчук" - "Ледяные Волки" 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Гриценко (Савченко - Ворона), 18:02, 2:0 – Волков (Пукс), 20:48, 3:0 – Коробов (Денискин - Дубинин), 27:54, 4:0 – Савченко (Толстушко - Грицких), 52:00, 4:1 – Емелин (Муксунен - Панков), 53:10, 5:1 – Савченко (Ворона), 59:59.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Алексюк, Хришпенц - Александров, Грицких - Толстушко, Яковлев - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Созонов, Савицкий - Волков - Пукс (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Моксунен - Жигалов, Неверов (А) - Лучников, Фроленко - Сысоев, - ; Емелин - Сурин - Панков (А), Абаджян - Шапиро - Шабанов (К), Болотин - Андрющенко - Борисов, Булах.