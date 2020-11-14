Дубль Костикова принес победу "Донбассу" в игре против "Мариуполя"

13 ноября, в Дружковке состоялся заключительный поединок 7-го тура УХЛ Париматч - "Донбасс" принимал "Мариуполь". В прошлом матче донецкая команда разгромила подопечных Сеуканда со счетом 7:1, поэтому в этом поединке ожидалась приличная борьба и попытка реванша от мариупольцев.

Уже на 4 минуте дончане повели в счете - вратарь "Мариуполя" Дуве отбил первые два удара от Колесниковса и Разумова, но не успел на добивании от Костикова и форвард "Донбасса" забил свой второй гол в нынешнем чемпионате.

В основном, на протяжении всей двадцатиминутки шайба практически находилась в зоне "Мариуполя". Но благодаря надежной игре голкипера гостей, хозяева в первом периоде так и не смогли забросить больше одной шайбы. Дуве прекрасно справился с мощными и опасными бросками от Коренчука и Пангелова-Юлдашева. Так же он был надежен после выходов Пересунько и Милехина.

За две минуты до конца периода, играя в меньшинстве, "Мариуполь" мог забрасывать как минимум две шайбы. Но в первом эпизоде "Донбасс" спас Трифонов, а во втором – хоккеист гостей промахнулся с выгодной позиции.

В плане игры, вторая двадцатиминутка для "Мариуполя" прошла намного интересней. Шайба чаще оказывалась в зоне "Донбасса", за счет чего у ворот Трифонова раз за разом возникали голевые моменты. На 28 минуте свой шанс, благодаря вратарскому мастерству кипера "Донбасса", не реализовали форварды "Мариуполя" - Кобяков и Мазур. Хоккеисты по очереди кидали с близкого расстояния, но не смогли переиграть стража донецких ворот.

Во второй половине периода дончане прибавили в скорости, что в конечном итоге дало результат. На 34 и на 37 минутах в воротах гостей побывало две шайбы - вначале Монс с передачи Казаковцева удвоил счет, а потом Костиков на паузе выехал на ударную позицию и точным броском забросил третью шайбу. После второго периода на табло горели цифры – 3:0 в пользу "Донбасса".

Третью двадцатиминутку активней начали подопечные Чибирева, но забил "Мариуполь". На 44 минуте форвард гостей выскочил на свидание с Трифоновым и забросил шайбу – 3:1.

После четвертого гола поединок для гостей пошел еще веселее. Хозяева не форсировали ход игры, но и не давали ничего сделать "Мариуполю". Подопечные Сеуканда наседали на ворота Трифонова, но реализовать свои моменты не получилось.

Итоговый счет матча 3:1 в пользу "Донбасса". Донецкий клуб после 7 игр набрал максимальное количество очков и продолжает лидировать в чемпионате. В свою очередь, "Мариуполь" остался на последнем месте.

"Донбасс" - "Мариуполь" 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Костиков (Разумов - Колесниковс), 3:11; 2:0 - Монс (Казаковцев), 33:36; 3:0 – Костиков (Колесниковс) 36:56; 3:1 – Мостовой, 43:28.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Григорьев - Колесниковс; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Разумов - Костиков.

Мариуполь: Дуве (Мамедов); Цыкало - Скурихин, Гуров - Филимонов, Петрухно (А) - Сирченко; Кобяков - Ромащенко - Бондаренко (А), Олейник - Коваленко - Мостовой, Ухин - Мазур - Дурдыев, Дворник - Панов.