'Донбасс' второй раз в сезоне обыграл 'Кременчук' и вышел на первое место

21 ноября, в Кременчуге состоялся второй поединок 10-го тура УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" принимал на своей площадке "Донбасс".

Первым в счете повели хозяева площадки. Не смотря на активные действия впереди донецкой команды, форвард "горожан" Денискин на 4 минуте открыл счет – 1:0. Уже на 5 минуте дончане сравняли счет. Точным броском отметился Шишлянников. Прошло еще три минуты и уже гости вышли вперед - Бирюков, с пасса Шишлянникова забросил вторую шайбу – 2:1.

После забитого гола у гостей еще был шанс увеличить счет, но на 14 минуте Сигарев не смог переиграть Новицкого на выходе. На 19 минуте "Донбасс" все же забросил третью шайбу - игровой снаряд оказался перед Монсом, который стоя возле чужих ворот, спокойно переправил каучуковый снаряд за "ленточку" - 3:1.

Второй период продолжился по такому же сценарию, что и первый. Но с разницей лишь в том, что была заброшена лишь одна шайба и только в ворота "Кременчука". Гости снова прижали "горожан" к воротам, не давая тем даже входить в чужую зону, что привело к четвертому голу на экваторе матча. Бирюков из-за ворот отдал пас на Сигарева и тот забросил шайбу – 4:1.

После четвертого гола, тренер кременчужан сменил Новицкого на Гордюшина. И уже на 34 минуте голкипер "горожан" дважды спас команду от пропущенной шайбы. дважды он в красочном шпагате обил выход на ворота от Шишлянникова.

В конце периода у "Кременчука" была возможность сократить счет, но хозяева не смогли реализовать свое большинство. Несколько раз они были близки к этому, но дважды выручил кипер "Донбасса" Андрюхов. В остальных случаях шайба летела мимо ворот. На второй перерыв команды уходили со счетом 4:1 в пользу дончан.

В заключительном периоде изменился лишь рисунок игры. "Донбасс" играл вторым номером, давая возможность хозяевам площадки атаковать. Но у подопечных Савицкого ничего не получалось впереди. А под конец матча гости провели быструю контратаку и Туркин с передачи Монса забросил пятую шайбу, установив окончательный счет на табло.

Итоговый счет поединка 5:1 в пользу "Донбасса" и гости вновь оторвались в турнирной таблице от кременчужан на два очка, продолжая занимать первое место.

"Кременчук" - "Донбасс" 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Денискин, 03:46; 1:1 – Шишлянников (Бирюков - Сигарев), 04:13; 1:2 – Бирюков (Шишлянников - Сигарев), 07:12; 1:3 – Монс (Бирюков), 18:20; 1:4 – Сигарев (Бирюков), 27:56; 1:5 – Туркин (Монс – Казаковцев), 58:26.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Яковлев - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Созонов, Савицкий - Волков - Пукс (А), Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.

Донбасс: Андрюхов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Григорьев - Кутугин, - ; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Карамнов - Костиков.