"Донбасс" всухую обыграл "Кременчук" в третьей очной встрече сезона

9 декабря, в Дружковке состоялся второй поединок 16-го тура УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук".

Первый период завершился победой хозяев площадки со счетом 2:0. Правда, если судить по игре, то на площадке точилась равная борьба. Команды не включали больших скоростей и создали на двоих пять стопроцентных голевых момента. Более удачливые оказались хоккеисты "Донбасса", которые смогли отличиться двумя точными бросками во второй половине периода. Вначале Милехин, а затем и Туркин здорово сыграли на добивании – 2:0. Так же могли по шайбе на свой счет записать игроки "Донбасса" - Сигарев (выход один в ноль) и Буценко, а также нападающий "Кременчука" Коробов. Но с их потугами справились вратари – Новицкий и Трифонов.

Во втором периоде хозяева выдержали стартовый натиск гостей, перехватили инициативу и забили два гола. Вначале, Сигарев, с передачи Шишлянникова забросил третью шайбу в матче. А за тем своим дебютным голом за "Донбасс", с передачи Бирюкова, отметился защитник Тунхузин. После смены голкипера у "горожан", Гордюшин дважды выручил свою команду. Его визави – Трифонов, после 3:0, не был так заметен, благодаря надежной игре защитников.

В заключительной двадцатиминутке ситуация на площадке не поменялась. Уже на первой минуте дончане забросили пятую шайбу. Точным броском отметился Монс. "Донбасс" дальше продолжал владеть инициативой и создавал опасные моменты у ворот Гордюшина. В свою очередь моменты для, того, чтобы забросить пару шайб, имели и гости. Но надежно сыграл Трифинов. Вратарь "Донбасса" блестяще справился с бросками Орлова и Киселева, а также надежно подлавливал и накрывал шайбы у своих ворот.

Финальная сирена зафиксировала итоговый счет – 5:0 в пользу "Донбасса".

"Донбасс" - "Кременчук" 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Милехин (Карамнов - Кобелев), 11:57; 2:0 – Туркин (Монс – Пангелов-Юлдашев), 17:54; 3:0 – Сигарев (Шишлянников ), 23:57; 4:0 – Тунхузин (Бирюков), 34:24; 5:0 – Монс (Пангелов-Юлдашев - Пересунько), 40:35;

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Тунхузин - Колесниковс, Садовиков - Трандафилов; Пересунько - Туркин - Монс, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Милёхин - Карамнов - Костиков.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Яковлев - Алексюк, Хришпенц - Бабрусев, Грицких - Александров, - ; Киселёв - Серанов - Тютченко, Орлов - Пукс - Григорян, Ворона - Гриценко - Савченко, Денискин - Дубинин - Коробов.