"Донбасс" вновь вышел вперед в полуфинальной битве УХЛ с "Днепром"

Сегодня, 1 октября, в Дружковке состоялся пятый поединок в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч между "Донбассом" и "Днепром". До этого матча счет в серии был равный - 2:2.

Первый период матча дончане начали более активно, чем "Днепр", создавая уйму моментов возле ворот Олега Петрова. Уже спустя 6 минут это дало свои плоды и Максим Разумов прошил голкипера "щук" и забил свою первую шайбу в текущем плей-офф. К экватору периода хозяевам площадки удалось удвоить преимущество - Евгений Монс удачно сыграл на добивании после точного паса от Виталия Ляльки.

Первая половина второй двадцатиминутки также прошла с преимуществом донецкого клуба, что вылилось в еще две заброшенные шайбы - сначала дубль оформил Евгений Монс, а потом в большинстве отличился Никита Буценко. Размочить счет херсонцы смогли только под конец второго периода - также в большинстве Сергей Дорофеев лишил Трифонова шанса на первый "сухарь" в текущем полуфинале.

В заключительном отрезке встречи команды немного сбавили скорости, однако не уменьшили количество своих атак. Несмотря на это, заброшенных шайб в третьем периоде болельщики так и не увидели, а счет на табло остался прежним - 4:1 в пользу дончан.

Таким образом "Донбасс" выиграл третий матч в полуфинале плей-офф чемпионата УХЛ Париматч и во второй раз повел в серии до четырех побед. Следующий матч команды сыграют уже 3-го октября в Херсоне. Встреча состоится в 17:00, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

"Донбасс" - "Днепр" 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Счет в серии 3:2

Шайбы: 1:0 Разумов (Захаров, Кутугин), 06:30; 2:0 Монс (Лялька, Туркин, 5х3), 12:30; 3:0 Монс (Казаковцев), 26:50; 4:0 Буценко (Коренчук, больш.), 36:09; 4:1 Дорофеев (Декало, Каракулько, больш.), 38:38;

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавлёв, Пангелов-Юлдашев - Кобелев, Садовиков - ; Монс - Туркин - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Милёхин - Карамнов - Костиков.

Днепр: Петров (Хомутов); Белоусов - Макаров (А), Дорофеев - Декало, Афанасьев (А) - Ратушный, Матусевич - Кругляков; Вишняков - Гасников - Зайцев, Каракулько - Крысанов - Жвачкин (К), Янишевский - Брага - Целогородцев, Абаджян, Тимченко.