"Донбасс" в роскошном матче обыграл "Белый Барс" в полуфинале УХЛ

В Белой Церкви состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором встречались местный "Белый Барс" и "Донбасс".

Дончане, уступив в предыдущем матче на финальных секундах, сразу же пошли в атаку. На 11-й минуте счет открыл Владимир Романенко, сблизи переиграв Кирилла Кучера. Однако спустя 7 минут цифры на табло стали равными, и вновь благодаря Владимиру Романенко – тот подставил клюшку под бросок Владислава Куцевича, отправив шайбу в свои ворота.

В начале второго периода дончане вышли вперед после гола Тиграна Манукяна. После этого страсти на льду закипели, и скамейки штрафников не успели опустеть. Суммарно, за 15 минут команды заработали 14 малых, один большой, 2 дисциплинарных и 2 дисциплинарных до конца игры штрафа. За это время "Донбасс" и "Белый Барс" обменялись голами: сначала Тигран Манукян оформил дубль, после чего Денис Бородай сократил отставание своей команды.

"Донбасс" – "Белый Барс" УХЛ

На первых минутах третьего периода на шайбу Дмитрия Игнатенко "барсы" ответили точным броском Павла Тарана. Минимальное преимущество гостей сохранилось до финальной сирены – несмотря на возможность сыграть в формате 6х4 на последних секунд, сравнять счёт "барсам" не удалось.

Победа "Донбасса" 4:3, и шестикратный чемпион Украины повёл в серии 3:1. Следующий матч "Донбасс" и "Белый Барс" сыграют в Дружковке 22 марта. Начало встречи в 18:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

"Белый Барс" - "Донбасс" 3:4 (1:1; 1:2; 1:1)

Шайбы: 0:1 Романенко (Коренчук, Лялька - больш.), 10:17. 1:1 Куцевич - больш., 17:15. 1:2 Манукян (Игнатенко, Захаров), 22:01. 1:3 Манукян (Гончаров, Захаров - больш.), 28:20. 2:3 Бородай (Ружников, Панченко), 32:37. 2:4 Игнатенко (Захаров, Костиков), 41:18. 3:4Таран (Куцевич - больш.), 42:08.

Белый Барс: Кучер (Качула); Васильев - Таран (К), Логач - Ядловский (А), Гребеник - Грицюк, Гриценко; Панов - Куцевич (А) - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Дурдыев - Качан - Арабов, Ромахин.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Игнатенко - Гончаров, Жовнир - Григорьев, Александров - Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Карпенко - Никифоров, Мостовой - Воронин - Денискин.

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