"Донбасс" в овертайме переиграл "Днепр" и сравнял счет в серии плей-офф. Видео

В Дружковке, состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр". В первом поединке "щуки" оказались сильнее хозяев площадки, забросив на одну шайбу больше.

С первых секунд противостояния игроки уже начали выяснять отношения на льду, что в результате вылилось в штрафы – за 5 минут – 5 удалений.

Что касается опасных моментов, то первые десять минут игры были полностью за "Донбассом". Игроки донецкого клуба чаще бросали по воротам кипера херсонцев Хомутова, заставляя его демонстрировать свое вратарское мастерство.

Ближе к концовке периода "Днепр" выровнял игру и смог ответить парочкой острых атак, но вратарь "Донбасса" Трифонов, так же как и его херсонский визави, не сплоховал. Стоит отметить, что на 12 минуте матча произошел очень неприятный случай, когда игрок "Донбасса" сфолил на капитане гостей Жвачкине, и тот в падении лезвием конька прошелся по лицу судьи. Слава богу, все обошлось.

Второй период продолжился с яростных атак хозяев площадки. Сперва Костиков, а затем Милехин имели отличные шансы для взятия ворот, но в обоих случая херсонцев спас Хомутов. В свою очередь, "Днепр" ответил опасной контратакой с добиванием Целгородцева, но Трифоном оказался на месте и спас "Донбасс".

На 31 минуте дончане вышли вперед. Гол забил Лялька. Форвард "Донбасса" удачно сыграл на добивании, после красочного сэйва Хомутова.

Поведя в счете, хозяева по инерции пошли вперед, в надежде забить второй гол. Но, херсонские хоккеисты выдержали натиск и за 3 минуты до конца периода, удачно реализовали большинство. Вишняков отдал на Гасникова, а тот мастерски, в ближний угол забросил шайбу – 1:1.

Третий заключительный отрезок игры начался с обоюдных острых атак. Но уже ближе к середине периода "Донбасс" перехватил инициативу и до конца встречи уже не отпускал своего соперника. И только благодаря умелым действием вратаря херсонцев, гости смогли перевести игру в овертайм. Правда, у дончан был единственный 100% голевой момент за три минуты до конца поединка. Коренчук забросил шайбу на Игнатенко, а тот с нескольких метров не смог переиграть Хомутова.

И все же дончане дожали своих соперников в овертайме. На второй минуте дополнительного времени, Хозяева провели быструю контратаку, и Казаковцев забил гол, подытожив, таким образом, счет сегодняшнего поединка – 2:1. А в серии - 1:1.

"Донбасс" - "Днепр" 1:1 ОТ(0:0, 1:1, 0:0, 0:0) Счет в серии 1:1

Голы: 1:0 Лялька (Буценко), 30:08; 1:1 Гасников (Макаров – Вишняков), 36:16; 2:1 Казаковцев (Туркин), 61:08

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Игнатенко - Пангелов-Юлдашев, Кутугин - Григорьев, Кобелев - Журавлёв, Садовиков - Трандафилов; Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Милёхин - Туркин - Казаковцев, Кожевников - Бирюков - Захаров (К), Шишлянников - Карамнов - Костиков.

Днепр: Хомутов (Петров); Макаров (А) - Белоусов, Дорофеев - Декало, Афанасьев (А) - Матусевич, Кругляков - Ратушный; Вишняков - Гасников - Целогородцев, Зайцев - Чернышенко - Каракулько, Янишевский - Ромащенко - Жвачкин (К), Тимченко - Брага - Абаджян.

Напомним, что следующий матч плей-офф состоится 5 сентября: "Белый Барс" сыграет с "Кременчуком". Начало встречи в 13:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.