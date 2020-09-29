"Донбасс" в овертайме обыграл "Днепр" и вышел вперед в полуфинале УХЛ

28 сентября в Херсоне состоялся третий поединок полуфинальной серии плей-офф УХЛ-Пари-матч. Местный "Днепр" принимал на своей площадке донецкий "Донбасс". После двух сыгранных матчей в Дружковке счет серии был равным - 1:1.

Уже с первых секунд возле ворот "Днепра" возник опасный момент, с которым блестяще справился голкипер Хомутов. Дальше игра постепенно переместилась ближе к воротам гостей, где уже Трифонову пришлось демонстрировать чудеса своей техники.

У хозяев площадки, в первом периоде два стопроцентных момента имели Чернышенко и Тимченко. Но страж ворот дончан оба раза спас свою команду. В свою очередь, у "Донбасса" можно отметить опасный бросок нападающего Монса.

Во втором периоде ситуация на площадке не изменилась, разве что обе команды смогли забить по одной шайбе. Первыми отличились херсонские "щуки" - хозяева площадки отлично разыграли большинство и первыми забросили шайбу. Точным броском отметился герой первого матча в Дружковке Денис Макаров.

После пропущенного гола хоккеисты "Донбасса" бросились вперед. Вначале стойка спасла ворота "Днепра", а затем уже сам Хомутов несколько раз отбил сложные шайбы. И тем не менее, за четыре минуты до конца второго периода, форвард гостей Коречук блестящим броском сравнял счет 1:1. С такими цифрами на табло обе команды и завершили вторую двадцатиминутку.

В третьем периоде команды продемонстрировали болельщикам открытый хоккей на встречных курсах. Игра шла на равных до 53 минуты, когда Зайцев вновь вывел херсонцев вперед. Перед этим, у форварда хозяев был неплохой шанс, но тогда ворота спас Трифонов. В этот раз, кипер дончан ничем не смог помочь.

Хоккеисты "Донбасса" бросились вперед и спустя 3 минуты Виктор Захаров в подобной атаке во второй раз сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

В овертайме удачливее оказались хоккеисты "Донбасса". После того, как херсонцы не использовали свои моменты, нападающий гостей Монс забил шайбу в ворота Хомутова и принес победу донецкому клубу со счетом 3:2. Счет серии стал 2:1 в пользу "Донбасса".

"Днепр" - "Донбасс" 2:3ОТ (0:0; 1:1; 1:1, 0:1)

Счет в серии 1:2

Шайбы: 1:0 Макаров (Гасников, Вишняков - больш.), 27:42. 1:1 Коренчук (Буценко, Лялька), 35 :54. 2:1 Зайцев (Крысанов, Жвачкин), 52:57. 2:2 Захаров (Кожевников, Пангелов-Юлдашев), 55:03. 2:3 Монс (Казаковцев, Туркин), 68:56.

Днепр: Хомутов (Петров); Макаров (А) - Белоусов, Декало - Дорофеев, Афанасьев (А) - Матусевич, Ратушный - Кругляков; Каракулько - Гасников - Вишняков, Жвачкин (К) - Крысанов - Зайцев, Янишевский - Чернышенко - Целогородцев, Тимченко - Брага - Абаджян.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Колесниковс - Пангелов-Юлдашев, Кутугин - Григорьев, Кобелев - Журавлёв, - Кожевников; Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Монс - Туркин - Казаковцев, Милёхин - Бирюков - Костиков, Садовиков - Карпенко - Захаров (К).