"Донбасс" в овертайме обыграл "Белый Барс" во втором матче предсезонного турнира

Сегодня, 26 августа, в Дружковке в рамках заключительного матча второго игрового дня на Открытом Кубке Донбасса-2020 встретились "Донбасс" и "Белый Барс".

Впервые в розыгрыше Открытого кубка Донбасса-2020 первый период матча прошел при нулях на табло. Однако, этот факт не отменил того, что оба клуба успели создать достаточно много острых моментов у ворот противника.

Счет заброшенным шайбам команды открыли только на старте второго периода, когда своим моментом удачно воспользовался Илья Коренчук и завладел минимальным преимуществом для своей команды. Но уже спустя три минуты Дмитрий Даниленко отыграл пропущенную "барсами" шайбу и вернул паритет на табло.

Только за 25 секунд до конца второй двадцатиминутки Роман Кобелев прошил Кирилла Кучера, и на перерыв команды отправились с минимальным перевесом дончан.

Во второй раз сравнять счет белоцерковцам удалось на экваторе третьего периода, когда Денис Бородай точно прошил Богдана Дьяченко. Пропущенный гол не на шутку разозлил "Донбасс" и уже спустя 2 минуты эта злость вылилась в шайбу от Никиты Буценко.

Вплоть до последних секунд встречи счет держался в пользу "Донбасса", но ровно за секунду до конца третьего периода Дмитрий Даниленко в третий раз сравнял цифры на табло и перевел игру в овертайм. В дополнительном времени удача оказалась на стороне хозяев турнира - Илья Коренчук прошил Кирилла Кучера и добыл победу для своей команды.

"Белый Барс" — "Донбасс" 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коренчук (Разумов, Буценко), 20:32; 1:1 Даниленко (Благой), 23:31; 1:2 Кобелев (Костиков), 39:35; 2:2 Бородай, 53:03; 2:3 Буценко (Милехин), 55:09; 3:3 Даниленко (Благой, Нименко), 59:59; 3:4 Коренчук (Буценко), 64:19.

"Белый Барс": Кучер; Логач-Грицюк, Благой-Даниленко-Нименко, Таран-Ядловский, Куцевич-Ружников-Лесников, Портной-Гребеник, Ромахин-Гринкевич-Бородай, Киселев-Собко, Петрашенко-Трошкин-Резюк

"Донбасс": Дьяченко; Игнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Григорьев-Колесниковс, Разумов-Карпенко-Мазур, Кожевников-Большаков, Подзиньш-Захаров-Костиков, Кобелев-Журавлев, Шишлянников-Карамнов-Милехин, Садовиков, Трандафилов

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