"Донбасс" в напряженном поединке в одну шайбу обыграл "Белый Барс"

2 декабря, в Белой Церкви состоялся третий поединок тринадцатого тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в рамках которого "Белый Барс" принимал донецкий "Донбасс".

Со стартовых минут встречи было понятно, что оба клуба настроены на победу в этом поединке и готовы вступать в борьбу за каждый игровой момент. Именно поэтому на табло вплоть до конца первого периода горели нули, а хоккеисты раз за разом создавали массу опасных моментов.

Однако, опыт дончан сыграл им на руку и на 17-й минуте встречи Монс все же смог обойти оборону белоцерковцев, прошил Кучера и открыл счет в этом поединке.

Вторую двадцатиминутку "барсы" начали с быстрой заброшенной шайбы - уже на 20-й секунде периода Благой прошил Дьяченко и сравнял счет на табло. А спустя 4 минуты Грабовецкий точным броском впервые в матче вывел белоцерковцев вперед. Однако, на перерыв команды все же ушли с равным счетом - на экваторе поединка Кожевников отметился в воротах Кучера.

В третьем отрезке встречи активность дончан на старте периода все же вылилась в заброшенную шайбу - на 7-й минуте результативным броском отличился Журавлев. Именно эта шайба и поставила голевую точку в поединке и при всех попытках "барсов" отыграться, счет на табло остался прежним - 3:2 в пользу "Донбасса".

"Белый Барс" - "Донбасс" 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Монс (Туркин, Пангелов-Юлдашев), 16:46; 1:1 Благой (Бородай, Резюк), 20:21; 2:1 Грабовецкий (Логач, Даниленко, больш.), 24:03; 2:2 Кожевников (Шишлянников), 30:15; 2:3 Журавлев (Монс, Пересунько), 47:00;

Белый Барс: Кучер (Полгородник); Гребеник (А) - Резюк, Логач - Ядловский (А), Будько - Грицюк, Киселёв; Благой (К) - Ружников - Бородай, Грабовецкий - Даниленко - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Койда - Трошкин - Ромахин.

Донбасс: Дьяченко (Трифонов); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Игнатенко - Кобелев, Тунхузин - Колесниковс, - Кожевников; Милёхин - Туркин - Монс, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Садовиков.