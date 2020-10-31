ХК "Донбасс" уверенно обыграл "Белый Барс" и вышел на первое место в УХЛ Париматч

В Дружковке состоялся второй матч третьего тура чемпионата УХЛ Париматч между донецким "Донбассом" и белоцерковским "Белым Барсом".

Первую половину стартового периода матча команды не осторожничали и сходу начали активно прессинговать своего противника, но до заброшенных шайб дело на страте матча так и не дошло. В середине периода грубо дончане сыграли против форварда "барсов" Максима Ромахина, который смог покинуть площадку только с помощью носилок.

После этого белоцерковцы посыпались в обороне и сначала за 30 секунд пропустили две шайбы от Пересунько и Монса, а спустя 4 минуты получили еще две шайбы с разницей в 13 секунд от Бирюкова и Коренчука.

Во втором периоде команды существенно снизили результативные обороты, но это не помешало дончанам отличиться еще дважды в воротах Кучера, который заменил Сулиму в конце первого периода. Во второй двадцатиминутке по шайбе на свой счет записали Виктор Туркин и Максим Разумов, сделав счет на табло 6:0.

В третьем отрезке встречи команды играли больше по счету - дончане уверенно и надежно пытались довести матч до завершения, а белоцерковцы всеми силами старались забить шайбу престижа в ворота Трифонова.

Несмотря на все усилия, по итогам матча, ворота "Донбасса" так и остались сухими, а вот дончане еще трижды смогли прошить Кирилла Кучера - дубль на счету Александра Пересунько и Викора Туркина, а также еще один гол забил Андрей Сигарев.

Таким образом, "Донбасс" добыл третью победу в трех турах чемпионата и возглавил турнирную таблицу с 6 набранными очками, а голкипер Алексей Трифонов оформил первый "сухарь" в сезоне 2020/21 среди всех голкиперов Лиги.

"Донбасс" - "Белый Барс" 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 Пересунько (Буценко), 10:38; 2:0 Монс (Туркин, Журавлев), 11:07; 3:0 Бирюков (Сигарев), 15:03; 4:0 Коренчук (Журавлев, Буценко), 15:16; 5:0 Туркин (Монс, Захаров), 20:20; 6:0 Разумов (Туркин, Кобелев), 39:21; 7:0 Пересунько (Пангелов-Юлдашев), 53:06; 8:0 Сигарев (Шишлянников), 54:26; 9:0 Туркин (Кобелев, Захаров), 56:01;

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Кутугин - Григорьев, Трандафилов - Садовиков; Монс - Туркин (А) - Захаров (К), Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Карамнов - Разумов.

Белый Барс: Сулима (Кучер); Грицюк - Логач, Таран (К) - Портной, Ядловский (А) - Будько, - ; Благой (А) - Даниленко - Бородай, Удовиченко - Ружников - Ромахин, Грабовецкий - Мороз - Петрошенко, Трошкин - Киселёв - Собко.