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"Донбасс" уничтожил "Белый Барс" и вышел в финал УХЛ

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В Дружковке на ледовой арене "Альтаир" состоялся пятый матч полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги - Пари-матч, где действующий чемпион страны донецкий "Донбасс" принимал "Белый Барс" из Белой Церкви. Напомним, что счет в серии перед этим поединком был 3:1 в пользу подопечных Сергея Витера и всего одна победа отделяла дончан от выхода в финал чемпионата.

Первый период матча начался с атак хозяев и уже на 5-й минуте Илья Коренчук открыл счет. Удвоил преимущество дончан Виталий Лялька после после передачи Виктора Захарова на 16-й минуте периода.

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Вторая 20-минутка стартовала с быстрой шайбы всё того же Коренчука, которому ассистировал Виталий Лялька на 46 секунде периода. А уже через пол минуты Евгений Никифоров забросил четвёртую шайбу в ворота "Белого Барса". Но на этом Никифоров не остановился и через 8 минут оформил дубль в этом поединке. А под конец 20-минутки Виктор Захаров и Артём Пуголовкин сделали счёт вовсе разгромным - 7:0 в пользу "Донбасса".

В третьем периоде команды обменялись шайбами. Сначала белоцерковцы забросили "шайбу престижа" - на 2-й минуте Ринат Дурдыев результативным броском "распечатал" ворота Богдана Дьяченко, а через 10 минут Виталий Лялька оформил дубль и поставил окончательную точку в этом матче - 8:1 в пользу донецкого "Донбасса".

"Донбасс" разбил "Белый Барс"

"Донбасс" разбил "Белый Барс"

УХЛ

Таким образом подопечные Сергея Витера оформили путевку в финал чемпионата УХЛ - Пари-матч и им остаётся только узнать своего соперника в этой серии.

А "Белый Барс" завершает выступления в текущем розыгрыше чемпионата и становится бронзовым призёром розыгрыша УХЛ-Пари-Матч.

"Донбасс" – "Белый Барс" 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)

Шайбы: 1:0, Коренчук (Лялька,Гончаров), 4:02; 2:0, Лялька (Захаров), 15:40; 3:0 Коренчук (Лялька), 20:46; 4:0 Никифоров (Гончаров, Манукян), 21:20; 5:0 Никифоров (Манукян), 28:23; 6:0 Захаров (Игнатенко, Манукян) 37:31; 7:0 Пуголовкин (Кирющенков, Сильницкий), 39:48; 7:1 Дурдыев (Ядловский), 41:55; 8:1 Лялька (Манукян, Захаров), 51:53.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Игнатенко - Гончаров, Жовнир - Александров, Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Никифоров, Пуголовкин - Разумов - Кирющенков, Воронин - Мостовой - Денискин.

Белый Барс: Кучер (Качула); Васильев - Таран (А), Логач - Ядловский (А), Гребеник - Грицюк, Гриценко; Дурдыев - Печерских - Тимченко (К), Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Арабов.

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Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина
Теги
ХК ДонбассХК Белый Барс
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Spangler Monica
Spangler Monica
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