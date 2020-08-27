"Донбасс" стартовал с победы на домашнем предсезонном турнире

Сегодня, 25 августа, в Дружковке стартовал девятый розыгрыш традиционного предсезонного турнира Открытого Кубка Донбасса-2020. В рамках второго матча турнира сошлись будущие полуфинальные соперники плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч "Донбасс" и "Днепр". Напомним, что в стартовом поединке турнира "Кременчук" обыграл "Белый Барс" со счетом 5:3.

Первый период матча команды начали осторожно, присматриваясь к друг другу. Однако уже со второй половины стартовой двадцатиминутки хоккеисты стали более активно создавать моменты у ворот противника, но в этих ситуациях выручала отличная игра вратарей. Несмотря на обоюдоострые атаки, счет первыми все же открыли хозяева турнира - первую шайбу дончан на домашнем турнире забросил новичок клуба Виктор Туркин.

При всех попытках "Днепра" отыграться и нескольких 100% моментах у ворот Ильи Андрюхова, "Донбасс" не только не позволил "щукам" сравнять счет, но и, благодаря точному броску Дмитрия Игнатенко, увеличил свое преимущество до двух шайб.

Отрыть для себя счет "щуки" смогли только на экваторе поединка, когда сначала новичок команды Евгений Гасников с передачи Александра Каракулько прошил Илью Андрюхова. А за 4 секунды до конца второго периода еще один новичок херсонцев Денис Макаров сравнял цифры на табло, и заставил клубы начинать все сначала.

В третьем периоде дончане решили взять счет под свой контроль и уверенно пошли в атаку. Такие действия вылились в две заброшенные шайбы от Алексея Кожевникова и Никиты Буценко, которые вывели "Донбасс" вперед. Под конец матча атмосфера льду окончательно накалилась и игроки порадовали болельщиков несколькими яркими драками.

Финальную точку в матче поставил Николай Казаковцев, в пятый раз прошив Олега Петрова за две минуты до конца периода и установив окончательный счет на табло.

"Донбасс" – "Днепр" 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 Туркин (Монс, Колесниковс), 16:40; 2:0 Игнатенко (Карамнов), 18:53; 2:1Гасников (Каракулько, Зайцев, больш.), 31:57; 2:2 Макаров (Янишевский, Жвачкин), 39:56; 3:2 Кожевников, 41:55; 4:2 Буценко (Коренчук), 51:03; 5:2 Казаковцев (Монс, больш), 57:30.

"Донбасс": Андрюхов; Игнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Кутугин-Колесниковс, Монс-Туркин-Казаковцев, Кожевников-Большаков, Валуйский-Бирюков-Сигарев, Кобелев-Журавлев, Шишлянников-Карамнов-Милехин

"Днепр": Петров; Дорофеев-Декало, Каракулько-Гасников-Зайцев, Белоусов-Макаров, Вишняков-Чернышенко-Жвачкин, Афанасьев-Матусевич, Янишевский-Ромащенко-Тимченко, Ратушный-Кругляков, Абаджян-Целогородцев-Брага

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