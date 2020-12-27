"Донбасс" разгромил "Белый Барс" в УХЛ

27 декабря, в Дружковке состоялся заключительный поединок 21-го тура УХЛ Париматч, в котором лидер турнирной таблицы чемпионата "Донбасс" принимал "Белый Барс".

Первый период донецкий клуб отыграл на классе и спокойно забросил три шайбы. Голов могло быть и больше, если бы не мастерство вратаря белоцерковчан Полгородника. "Донбасс" смог распечатать рамку гостей лишь на 12 минуте, благодаря отменным действиям связки Буценко – Лялька - Кожевников. Первые двое отпасовали, а третий - забил гол.

Через три минуты Лялька удвоил счет. Форвард хозяев блестяще отыгрался с Кобелевым, который сделал ему точное набрасывание от синей линии. Лялька поборолся за шайбу и забросил ее за спину Полгороднику.

После забитого гола дончане продолжали атаковать - белоцерковчане прозевали быструю контратаку "Донбасса" и Костиков реализовал свой голевой момент - 3:0.

Во втором периоде сценарий игры не менялся. Дончане продолжали свою игру, но при этом "Белый Барс" тоже неоднократно покушался на владения Дьяченко. Тем не менее во втором отрезке матча забивал только донецкий клуб - голами отметились Лялька, Захаров и Бирюков. К слову, шайба Бирюкова стала сотой для дончан в текущем сезоне.

В заключительном периоде ситуация на площадке не поменялась. Дончане еще дважды забросили в ворота "Белого Барса". Голами отметились – Милехин и Туркин. В свою очередь гости имели возможность, чтобы забросить шайбу престижа. Но свой голевой момент не реализовал Бородай. С его броскам блестяще справился голкипер хозяев Дьяченко.

Итоговый счет встречи 8:0 в пользу "Донбасса", который продлил свою беспроигрышную серию к 9 матчам.

"Донбасс" - "Белый Барс" 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Кожевников (Лялька - Буценко), 11:14; 2:0 – Лялька (Кобелев), 14:59; 3:0 – Костиков (Милехин - Кобелев), 18:09; 4:0 – Лялька, 22:29; 5:0 – Захаров (Туркин), 27:25; 6:0 – Бирюков (Пангелов-Юлдашев - Шишлянников), 35:45; 7:0 – Милехин (Лялька – Пангелов-Юлдашев), 45:22; 8:0 – Туркин (Колесниковс), 52:28

Донбасс: Дьяченко (Трифонов); Пангелов-Юлдашев - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Тунхузин - Колесниковс, Трандафилов - Садовиков; Монс - Туркин (А) - Захаров (К), Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Милёхин - Карамнов - Костиков.

Белый Барс: Полгородник (Кучер); Грицюк - Портной, Ядловский (А) - Логач, Будько - Гребеник (А), Собко - ; Благой (К) - Качан - Бородай, Грабовецкий - Даниленко - Петрошенко, Удовиченко - Ружников - Тищенко, Резюк - Резюк