"Донбасс" приблизился к чемпионству в УХЛ

Сегодня, 16 октября, в Кременчуге состоялся пятый поединок финала плей-офф УХЛ Париматч между "Кременчуком" и "Донбассом". До этой встречи счет в серии до четырех побед между клубами был равным - 2:2.

В пятом матче серии, в отличие от игр в Дружковке, команды были более мотивированы и активны в своих действиях. Хоккеисты раз за разом обменивались опасными выпадами, но надежная игра вратарей не позволяла открыть счет заброшенным шайбам.

Но все же первыми в этом поединке забросили хозяева площадки - Дмитрий Созонов прошил Илью Андрюхова, оформив своей команде преимущество. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу "горожан".

Отыгрываться дончане начали только под конец второй двадцатиминутки и с точностью повторили сценарий первых двух матчей в Кременчуге. Сначала Никита Буценко после отличного паса от Ильи Коренчука добил шайбу в пустой угол ворот и сравнял счет, а потом Андрей Сигарев отличным маневром вывел дончан вперед.

Стоило только выйти вперед дончанам, как они еще больше активизировались после двух "сухих" матчей. И уже спустя 4 минуты в третьем периоде Никита Буценко сделал дубль и увеличил преимущество "Донбасса" до двух шайб. Уже под конец основного времени матча "Кременчук" заменил голкипера на шестого полевого игрока и смог отыграть одну шайбу усилиями Андрея Денискина, но на большее у кременчужан не хватило сил и матч закончился победой "Донбасса" со счетом 3:2.

Таким образом, "Донбасс" повел в финальной серии плей-офф, серия вновь переезжает в Дружковку, где 18-го октября в 18:30 состоится шестой матч. Прямая трансляция матча будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

"Кременчук" - "Донбасс" 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Счет в серии 2:3

Шайбы: 1:0 Созонов (Леонов, Хришпенц), 13:22; 1:1 Буценко (Милехин, Коренчук), 36:24; 1:2 Сигарев (Бирюков, Монс), 38:05; 1:3 Буценко (Коренчук), 44:08; 2:3 Денискин (Грицких), 59:04.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Савицкий - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерилов, Коробов - Дубинин - Денискин.

Донбасс: Андрюхов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Кобелев, Пангелов-Юлдашев - Журавлёв; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Костиков.