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"Донбасс" победно открыл финальную серию УХЛ

1.1тЧитать новость на украинском

ХК "Донбасс" начал финальную серию Украинской хоккейной лиги против ХК "Кременчуг" с домашней победы со счетом 3:0.

Первый период встречи прошел под диктовку хозяев льда, которые за пять минут до сирены смогли повести в счете – это Андрей Денискин завершил сольный проход точным броском по воротам Виталия Власенко.

Во втором периоде характер игры не изменился – "Донбасс" владел инициативой, активно атаковал и прессинговал гостей. И снова шайбу удалось забросить за пять минут до завершения периода. На этот раз Вадим Мазур наказал "Кременчуг" за ошибку в защите.

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У хоккеистов "Кременчуга" только в заключительном периоде получилось активизироваться и создавать опасные моменты у ворот Богдана Дьяченко. Однако вратарь донецкой команды действовал уверенно и записал на свой счет игру "насухо". Сам же "Донбасс" в середине периода забросил третью шайбу – Андрей Денискин в большинстве оформил дубль.

Таким образом, первая встреча в дуэли до четырех побед завершилась со счетом 3:0 в пользу "Донбасса". Следующая встреча пройдёт 20 марта также на домашнем для "Донбасса" льду в Дружковке и начнётся в 18:45.

Как сообщал "Обозреватель", российские хоккеисты прямо во время матча избили судью.

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Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Объекты
ХК ДонбассХК Кременчук
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