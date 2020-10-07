"Донбасс" победил в первом финальном матче УХЛ Париматч, отыгравшись с 0:3

Сегодня, 7 октября, в Кременчуге состоялся первый поединок финальной серии УХЛ Париматч - "Кременчук" на своей площадке принимал донецкий "Донбасс". Для обеих команд эта уже третья финальная встреча за четыре сезона УХЛ Париматч.

С первых секунд игроки "Донбасса" бросились вперед и первыми создали возле ворот опасный голевой момент. На 3 минуте Новицкий совершил великолепный сэйв, после блестящего броска Григорьева. И тут же, дончане пропустили шайбу - "горожане" провели затяжную атаку и с первого же броска забросили шайбу. Счет в матче открыл Дубинин. Спустя еще пару минут и форвард "Кременчука" Пукс, воспользовавшись ошибкой защитника "Донбасса",забросил вторую шайбу.

После такого холодного душа, дончане немного опешили, а хозяева площадки все шли вперед, не давая гостям ни малейшего шанса на то, чтобы закрепиться в своей зоне. На 14 минуте "Донбасс" остался в меньшинстве, а спустя минуту "Кременчук" реализовал свое преимущество. Третью шайбу слету забросил Тютченко.

У "Донбасса" была возможность размочить счет, но на 17 минуте Монс не смог переиграть Новицкого - вратарь хозяев вытащил "мертвую" шайбу – 3:0 после первого периода.

Второй период начался с атак хозяев - за первые 40 секунд с начала двадцатиминутки киперу "Донбасса" Дьяченко пришлось дважды вступать в игру, но в дальнейшем инициативу в игре перехватили гости и уже возле ворот Новицкого начали возникать опасные моменты. Поначалу, вратарю хозяев удавалось справляться с бросками дончан, но на 30 минуте и он был уже бессилен. Хоккеисты "Донбасса" разыграли комбинацию – Туркин подставил свою клюшку под бросок Пангелова-Юлдашева, от которой шайба влетела в ворота "горожан".

После забитого гола, дончане еще больше усилили натиск. Лишь блестящая игра Новицкого не позволила им забросить еще парочку шайб. Таким образом, соперники ушли на перерыв со счетом 3:1

Сценарий второй двадцатиминутки продолжился в третьей. Все началась с опасного момента Ляльки и закончилось двумя шайбами "Донбасса". Вначале своим броском в дальний угол Журавлев сократил счет к минимуму – 3:2. А спустя еще минуту Костиков сделал его равным – 3:3.

Дальше на площадке продолжалась равная борьба на высоких скоростях. Обе команды могли забить гол, но на 58 минуте Лялька совершил сольный проход, поочередно обыграв четырех противников и забросил шайбу.

Казалось, что гости смогут увести победу с арены "Айсберг" в основное время, но за 6 секунд до конца матча хозяева усилиями Созонова сравняли счет и перевели встречу в дополнительное время. В овертайме сильнее оказались гости - первой же своей атаке "Донбасс" забил победную шайбу. С передачи Карпенко отличился капитан дончан Захаров.

Итак, первый финальный матч УХЛ Париматч между "Кременчуком" и "Донбассом" завершился победой донецкой команды в овертайме - 4:5

"Кременчук" - "Донбасс" 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

Счет в серии 0:1

Шайбы: 1:0 Дубинин (Грицких), 03:17; 2:0 Пукс, 04:59; 3:0 Тютченко (Киселев, большинство), 14:46; 3:1 Туркин (Пангелов-Юлдашев - Монс), 29:16; 3:2 Журавлев (Казаковцев), 46:39; 3:3 Костиков (Григорьев), 47:46; 3:4 Лялька (Костиков), 57:39; 4:4 Созонов (Тютченко), 59:54; 4:5 Захаров (Карпенко - Пангелов-Юлдашев), 62:04

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Алексюк, Савицкий - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавлёв, Пангелов-Юлдашев - Большаков, - ; Монс - Туркин - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Милёхин - Карамнов - Костиков.