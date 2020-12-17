"Донбасс" и "Кременчук" одержали крупные победы в УХЛ

В среду, 16 декабря, "Кременчук" одержал разгромную победу на "Ледяными Волками" и прервал трехматчевую серию поражений в УХЛ Париматч.

Действующий чемпион Украины с самого начала первого периода ринулся в атаку и сумел открыть счет уже на четвертой минуте усилиями Дубинина. Еще через столько же времени хоккеист хозяев оформил дубль и удвоил преимущество своей команды, а во второй половине двадцатиминутки Пукс забил третью шайбу в ворота гостей.

Второй период прошел по схожему сценарию и закончился с таким же счетом. "Волки" не смогли ничем ответить на точные броски Толстушкина, Денискина и Григоряна. Только в заключительном отрезке поединка гости сподобились на гол престижа. Павлов все же сумел пробить Новицкого, не дав ему провести "сухой" матч.

"Кременчук" – "Ледяные Волки" 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Дубинин (Денискин), 04:12; 2:0 Дубинин (Коробов, Денискин), 08:16; 3:0 Пукс (Савицкий, Тютченко), 14:35; 4:0 Толстушко (Орлов), 30:16; 5:0 Денискин (Хришпенц, Коробов), 35:38; 6:0 Григорян, 36:04; 6:1 Павлов (Андрющенко, Черемнов), 53:02;

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Яковлев – Варава, Хришпенц – Григорян, Горлушко – Боевых, Грицких – Толстушко; Коробов – Дубинин – Денискин, Киселев (К) – Серанов – Орлов, Савицкий – Пукс (А) – Тютченко, Савченко – Гриценко (А) – Ворона.

"Ледяные Волки": Макаренко (Стельмах – с 08:16); Жигалов (К) – Фолтин, Павлов – Карпов, Лучников – Сысоев; Шабанов – Сурин – Панков (А), Кича – Калинычев – Анкудинов, Черемнов – Борисов – Хеффернан, – Андрющенко.

Во втором матче игрового дня "Донбасс" не оставил шансов "Днепру", разгромив черкащан на их же площадке.

Первый период прошел в равной борьбе. Хозяева достойно отвечали на опасные выпады вице-чемпионов Украины и не давали им выйти вперед. Переломный момент поединка случился во второй двадцатиминутке, когда гостям удалось забить три безответных шайбы с 29-й по 36-ю минуту встречи.

Счет открыл Буценко с передачи Ляльки, удвоил преимущество "Донбасса" Кобелев, а затем Бирюков завершил комбинацию своих партнеров по команде. После этого "Днепр" насел на ворота Трифонова, но так и не сумел извлечь из этого какие-либо дивиденды, а вот гости своими шансами воспользовались. Сначала Разумов в четвертый раз огорчил голкипера хозяев Хомутова, а за шесть минут до конца встречи Лялька засветил свое имя на табло и установил окончательный счет – 5:0 в пользу "Донбасса".

"Днепр" - "Донбасс" 0:5 (0:0,0:3,0:2)

Шайбы: 0:1 – Буценко (Лялька), 28:23; 0:2 – Кобелев (Бирюков – Сигарев), 30:05; 0:3 – Бирюков (Сигарев - Лялька), 35:13, 0:4 – Разумов (Шишлянников), 49:05; 0:5 – Лялька (Буценко – Разумов), 54:11;

"Днепр": Хомутов (Петров); Дорофеев – Ратушный, Белоусов – Декало, Афанасьев (К) – Матусевич, –Швецов – Гасников (А) – Вишняков, Панасенко – Воробьев – Каракулько, Целогородцев (А) – Чернышенко – Тимченко, Янишевский – Брага – Никонов.

"Донбасс": Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) – Тунхузин, Кожевников – Кобелев, Григорьев – Колесниковс, – Пересунько – Туркин (А) – Монс, Шишлянников – Бирюков – Сигарев, Лялька (А) – Буценко – Разумов, Милехин – Карамнов – Костиков.