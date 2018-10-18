До крови: бывшие одноклубники подрались во время матча УХЛ

В поединке десятого тура Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и МХК "Динамо" произошла потасовка двух бывших партнеров по команде - Алексея Воронина и Кирилл Жовнира. В начале второго периода хоккеисты сошлись в бою прямо на льду.

Двух защитников не без труда разборонили рефери встречи.

Поединок завершился со счетом 2:4 в пользу "Динамо". Впервые за два сезона дончане уступили харьковскому клубу.

"Донбасс" – МХК "Динамо" 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 Худяков (Ромащенко, Жовнир - больш.), 15:42; 1:1 Смирнов (Григорьев, Карпенко), 21:33; 1:2 Дегтярёв (Жовнир, Худяков - больш.), 37:56; 1:3 Олейник (Ромащенко - больш.), 38:49; 1:4 Матвиенко (Максименко, Кобиков - больш.), 41:43; 2:4 Коренчук (Кирющенков, Кузьмик), 59:57.

"Донбасс": Костенко (Дьяченко); Сильницкий - Романенко, Александров - Воронин, Григорьев - Фирсов; Кирющенков - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Смирнов - Денискин, Карпенко - Захаров - Чердак, Новиков - Мазур - Мостовой.

МХК "Динамо": Мамедов (Гурко); Жовнир - Дегтярев, Лисин - Матвиенко, Бабчук - Наливайко; Худяков - Ромащенко - Олейник, Колядинский - Кобиков - Скребела, Халин - Максименко - Сиротенко, Пойманов - Праведный - Гайдамака.

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