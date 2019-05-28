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Днище: чемпионы мира по хоккею сломали выигранный кубок - фотофакт

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Сборная Финляндии по хоккею сломали кубок, который получила за победу на чемпионате мира. На фотографиях видно, что у трофея отсутствует днище.

Снимки были опубликованы в Instagram национальной команды после приезда спортсменов в Хельсинки. Финны на турнире в Словакии в третий раз в истории стали чемпионами мира, в финале обыграв хоккеистов из Канады со счетом 3:1.

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Напомним, что в матче за третье место сборная России лишь в серии буллитов обыграла чехов. Основное время и овертайм завершились сo счетом 2:2.

Русские болельщики не выдержали такой игры своей команды, смешав хоккеистов РФ с грязью.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
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