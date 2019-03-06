"Днепр" с разгромом вышел в полуфинал УХЛ

В Херсоне на "Фаворит-Арене" прошел второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги - Пари-матч, где местный "Днепр" принимал главного аутсайдера "регулярки" киевских "Ледяных Волков". Напомним, что в Киеве команда Пидгурского разгромила своих оппонентов со счётом 7:1.

Первый период встречи начался с атак хозяев и уже на 5-й минуте поединка Евгений Зык с передачи Святослава Тимченко вывел херсонцев вперед. Через 5 минут Алексей Янишевский удвоил преимущество "Днепра", а в конце периода Андрей Жвачкин отдал пас на Ивана Золотухина, который забросил третью шайбу в ворота "Волков".

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Вторая 20-минутка началась с упорной борьбы на каждом участке льда, но под конец периода две шайбы все же влетело в ворота киевлян. Никита Макарицкий и Никита Коваленко сняли все вопросы о победителе этого матча.

УХЛ

Третий период команды попросту доигрывали - не форсируя события подопечные Дмитрия Пидгурского уверенно контролировали ход матча и не оставили никаких шансов сопернику забросить "шайбу престижа".

5:0 - закономерный результат поединка и по сумме двух встреч уверенный проход "Днепра" в полуфинальную стадию соревнований, где херсонский клуб встретится с вице-чемпионом Украины.

"Днепр" - "Ледяные Волки" 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0, Зык (Тимченко), 5:16; 2:0, Янишевский( Бондаренко, Ромащенко), 10:26; 3:0 Золотухин (Жвачкин), 17:39; 4:0Макарицкий (Зык), 36:25; 5:0 Коваленко (Пугачёв), 38:00.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов (А) - Сирченко, Пугачев - Шулешов, Декало - Матвиенко, Будько - Матусевич; Коваленко - Жвачкин (К) - Золотухин, Черемнов - Дунаев - Макарицкий, Бондаренко - Ромащенко (А) - Янишевский, Тимченко - Целогородцев - Зык.

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Федосов - Боронило, Ордынский - Чикида, Привалихин - Давиденко, Савченко; Овчинников (А) - Микульчик (К) - Шабанов, Дуюн - Дворник (А) - Болотин, Найдёнов - Шах - Бурнатов, Борисов.

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