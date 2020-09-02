"Днепр" с хет-триком Макарова победил "Донбасс" и вышел вперед в серии 1/2 финала. Видео

В Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр".

Несмотря на то, что инициатива на первых минутах встречи была за дончанами, счёт в матче открыл "Днепр". На 12-й минуте Денис Макаров выбрасывал шайбу в сторону ворот, дабы избежать проброса, однако игровой снаряд пролетел между щитков голкипера "Донбасса" Алексея Трифонова. Уже через две минуты хозяева выровняли цифру на табло усилиями Виктора Туркина.

Во втором периоде ещё дважды отметился защитник "щук" Денис Макаров, оба раза реализовав большинство "Днепра".

За 30 секунд до конца основного времени Сергей Витер выпустил шестого полевого игрока, после чего дончане смогли отквитать одну шайбу – Евгений Монс отправил шайбу над плечом Александра Хомутова.

Однако игроки "Днепра" не позволили хозяевам устроить "штурм" на последних секундах встречи и довели матч до победы.

Следующий поединок команды проведут завтра, 3 сентября. Начало встречи в 18:45, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

"Донбасс" - "Днепр" 2:3 (1:1; 0:2; 1:0) Счёт в серии: 0:1

Шайбы: 0:1 Макаров, 11:50. 1:1 Туркин (Монс, Казаковцев), 13:44. 1:2 Макаров (Декало, Вишняков - больш.), 26:32. 1:3 Макаров (Хомутов, Вишняков - больш.), 33:40. 2:3 Монс (Сигарёв - шестой полевой), 59:51.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Кобелев - Журавлёв, Кутугин - Колесниковс, Игнатенко - Пангелов-Юлдашев, Садовиков - Трандафилов; Лялька (А) - Бирюков - Коренчук (А), Монс - Туркин - Казаковцев, Шишлянников - Буценко - Сигарёв, Милёхин - Карамнов - Захаров (К).

Днепр: Хомутов (Петров); Макаров (А) - Белоусов, Дорофеев - Декало, Афанасьев (А) - Матусевич, Ратушный - Кругляков; Вишняков - Гасников - Целогородцев, Каракулько - Чернышенко - Зайцев, Янишевский - Ромащенко - Жвачкин (К), Тимченко - Брага - Абаджян.

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