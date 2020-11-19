"Днепр" на выезде разгромил "Белый Барс"

19 ноября, в Белой Церкви состоялся очередной поединок 9-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч между местным "Белым Барсом" и херсонским "Днепром".

Матч команды начали достаточно осторожно, и фактически весь первый период провели без особо опасных моментов у ворот Полгородника и Петрова. Первую шайбу болельщики увидели только на экваторе первой двадцатиминутки, когда Макаров своим фирменным мощным броском от синей линии прошил голкипера "барсов" и открыл счет в матче.

После пропущенной шайбы "Белый Барс" заметно оживился и стал активнее действовать в зоне противника. И казалось, что первое же большинство останется за белоцерковцами, но они сильно увлеклись атакой и снова пропустили - гол в меньшинстве на свой счет записал Каракулько.

Второй период "щуки" вновь начали с заброшенной шайбы - на этот раз голом отличился Швецов. И только после третьего пропущенного гола белоцерковцы смоли отыграть одну шайбу - Ружников прошил Петрова, открыв счет для своей команды.

Однако, заброшенная шайба не помогла "барсам" собраться и во второй половине периода "Днепр" еще 4 раза смог прошить Кучера, заменившего Полгородника. Голы себе в актив записали Дорофеев, Гасников, Крысанов и Макаров. В свою очередь, "барсы" смогли только еще раз расписаться в воротах Петрова - отличился юный Койда.

В заключительном отрезке встречи херсонцы немного сбавили результативные обороты, но все же довели счет до разгромного. До финальной сирены подопечные Пидгурского еще раз отличились в воротах противника, установив окончательный счет 2:8 на табло. "Белый Барс", в свою очередь, так и не смог еще раз прошить Петрова.

"Белый Барс" - "Днепр" 2:8 (0:2, 2:5, 0:1)

Шайбы: 0:1 Макаров (Вишняков, Воробьев), 10:30; 0:2 Каракулько (Матусевич, Декало, меньш.), 14:47; 0:3 Швецов (Зайцев), 22:37; 1:3 Ружников (Койда), 27:02; 1:4 Дорофеев (Декало, Зайцев), 29:04; 1:5 Гасников (Воробьев, Брага); 34:00; 1:6 Крысанов (Зайцев, Вишняков), 35:30; 2:6 Койда (Петрошенко, Будько), 38:26; 2:7 Макаров (Декало, Каракулько), 39:24;2:8 Крысанов (Швецов, Дорофеев, больш.), 47:13;

Белый Барс: Полгородник (Кучер); Логач - Грицюк, Гребеник (К) - Портной, Будько - Ядловский (А), Киселёв; Благой (А) - Ружников - Бородай, Грабовецкий - Даниленко - Мороз, Койда - Петрошенко - Лесников, Резюк - Трошкин - Резюк.

Днепр: Петров (Гурко); Дорофеев - Декало, Афанасьев (А) - Макаров (К), Ратушный - Матусевич; Швецов - Крысанов - Зайцев, Воробьёв - Гасников - Вишняков, Брага - Чернышенко - Каракулько, Ганута - Панасенко