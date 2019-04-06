"Днепр" - ХК "Донбасс": анонс финала УХЛ

После первых матчей в Дружковке счет в серии между финалистами плей-офф составляет равные 1:1 и обрекает команды начинать борьбу за медали с самого начала. Херсонцы вновь доказали, что новичок может давать достойный и жесткий отпор действующему чемпиону страны и показали, что финал простым не будет.

7 и 9 апреля

19:30 и 19:00 "Днепр" – "Донбасс", прямая трансляция – телеканал XSPORT

В первом матче фактор домашних громких трибун не помог дончанам добыть первую победу в финале. Пока клуб из Донецка присматривался к оппоненту, Кирилл Бондаренко успел результативно отметиться в воротах Богдана Дьяченко. Возможно именно этот гол и стал решающим в стартовом матче финала.

В таких матчах, как правило, счет идёт до первой допущенной ошибки и донецкому клубу не повезло допустить её раньше своего противника. Итоговый счёт 2:1 в пользу "щук" и первое очко актив команды Дмитрия Пидгурского.

Второй матч стал более успешным для донецкой команды, а героем встречи стал Виктор Захаров. Капитан дончан дважды за две минуты прошил Олега Петрова и предопределил исход встречи, подарив своей команде победу и установив счет в серии 1:1.

К слову, что в первом, что во втором матче команда Сергея Витера имела гораздо больше шансов забивать – счет по броскам составляет 64:55 в пользу дончан. Не смотря на это, херсонцы чаще реализовывали свои моменты, во многом повторяя сценарий полуфинальной серии с "Кременчуком".

Если говорить о розыгрыше большинства, то действующий чемпион Украины смог реализовать одну попытку из 12 удалений противника и сейчас процент реализации лишнего игрока у дончан составляет 26%. Для "Днепра", в свою очередь, результативным стало одно удаление из 8. Такой результат позволил новичку чемпионата обладать 24% реализации большинства.

Забивал "Донбасс" и в меньшинстве – Виктор Захаров дважды в двух матчах смог убежать в контратаку, пробить лучшую оборону чемпионата и отправить шайбу в ворота Олега Петрова.

Стоит отметить, что именно капитан дончан Виктор Захаров очень результативно проводит финальные матчи с "Днепром". В двух матчах форвард записал на свой счет 3 (3+0) баллов, что позволяет ему с общими 13 (5+8) очками занимать второе место в топе бомбардиров плей-офф. Результативные матчи против "щук" и для партнёра Виктора по звену Евгения Никифорова, который набрал 3 ассистентских балла.

Идущий первым номером среди бомбардиров плей-офф, Иван Дунаев в матчах против "Донбасса" набрал 2 (0+2) очка и в общей сложности заработал 14 (4+10) баллов.

На третьем месте расположился автор первой шайбы "Днепра" в финале плей-офф Кирилл Бондаренко с 11 (4+7) очками.

Встречи в Херсоне обещают зрителям такой же бескомпромиссной борьбы, ведь ни одна из команд не хочет отдавать преимущество в руки противника. Отметим, что после матчей на домашней арене "щук", серия вновь вернётся на "Альтаир", где 12 апреля в 18:30 команды сыграют пятый матч.

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