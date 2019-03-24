"Днепр" добыл волевую победу над "Кременчуком" и сравнял счет в серии

В Херсоне на "Фаворит-Арене" прошёл шестой матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-матч, где херсонский "Днепр" принимал вторую команду по итогам "регулярки" - "Кременчук". Напомним, что счёт в серии перед этим поединком был 3:2 в пользу подопечных Александра Савицкого и всего одна победа отделяла "горожан" от выхода в финал.

Первый период встречи прошёл в упорнейшей борьбе, но с небольшим преимуществом гостей. "Сухой" счёт на табло - справедливый итог первой 20-минутки.

Во второй 20-минутке команды показали яркую и бескомпромиссную борьбу на каждом участке льда. Уже на 5-й минуте Тимур Гриценко с удобной позиции "распечатал" ворота Олега Петрова. А через 9 минут белорусский форвард "Днепра" Иван Дунаев установил "статус-кво" на табло.

Третий период хоккеисты "Кременчука" начали в меньшинстве, чем на 25-й секунде и воспользовался "Днепр" – отличился Кирилл Белоусов. Дальше команды играли на встречных курсах, создавая опасность как у одних, так и у других ворот. Но всё же херсонцам удалось отстоять победу - 2:1 и тем самым сравнять счёт в полуфинальной серии.

Последний, седьмой матч полуфинальной серии УХЛ - Пари-Матч пройдёт в Кременчуке 27 марта в 18.30, где и решиться судьба путёвки в финал чемпионата.

"Днепр" – "Кременчук" 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Счёт в серии: 3:3

Шайбы: 0:1, Гриценко (Ворона, Савченко), 24:31; 1:1, Дунаев (Бондаренко) 34:39; 2:1, Белоусов (Янишевский, Дунаев), 40:25.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов - Шулешов, Пугачёв - Матвиенко, Декало - Матусевич, Кругляков - Зык; Золотухин - Ромащенко (А) - Жвачкин (К), Янишевский - Дунаев - Бондаренко, Коваленко - Сирченко - Макарицкий, Тимченко - Брага - Целогородцев.

Кременчук: Бояршинов (Гордюшин); Толстушко - Грицких, Горлушко - Хришпенц, Шпак - Боевых, Роганов - Варивода; Киселёв - Фурса - Зайцев, Тютченко (А) - Шиманский - Ворона, Савченко - Красильников - Чорный, Ефимочкин - Кривошапкин (А) - Гриценко (К).

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