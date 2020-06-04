Чувствуют к американцам зависть – жена российского хоккеиста о вражде между РФ и США

Жена звездного российского хоккеиста из НХЛ Евгения Малкина, который выступает за "Питтсбург Пингвинз", Анна Кастерова не считает США врагом РФ.

"Америка разве – враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Но сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу", – сказала она в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Евгений Малкин и Анна Кастерова @anna_kasterova

Отметим, что Малкин является трехкратным победителем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга". В сезоне 2019/20 на его счету 55 матчей в НХЛ, 25 голов и 49 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный российский хоккеист заявил, что не собирается возвращаться на родину.