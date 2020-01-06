"Что у них там творится?" Депутат Госдумы опозорился с финалом МЧМ по хоккею

Председатель Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев вызвал истерику у россиян после того, как поздравил сборную РФ с победой над Канадой в финале МЧМ по хоккею.

Чиновник "купился" на трансляцию матча 2011 года, в котором россияне добыли победу 5:3, в то время как в реальности "клиновые листья" в игре-2020 выиграли 4:3. "Настоящая "красная машина"! Новая сборка", – написал Дегтярев на своей странице в социальной сети Facebook.

Это сообщение спровоцировало волну критики. В частности, комментатор Алексей Андронов отметил, что слова Дегтяерва подтверждают то, что РФ не является спортивной страной.

"Представьте, что у них на этом комитете творится? Один не может понять, что смотрит хоккей 9-летней давности, второго лишили уже 2-х золотых Олимпиады, третий все еще рассказывает про "Объединенный чемпионат"... Вот поэтому Россия – не спортивная страна. И на нашем веку она не будет иной. В нормальном мире Дегтярев еще вчера снял бы с себя полномочия. Но мы живем в другом..." – написал Алексей в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики оказались в курьезной ситуации из-за одновременного показа двух финалов молодежного чемпионата мира по хоккею разных годов.

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