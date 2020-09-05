Чемпионат Украины остановлен из-за вспышки COVID-19 у хоккеистов

Максим Иншаков Хоккей 15:04, 5.09.2020 Обновлено: 16:18, 5.09.2020

Решением Украинской хоккейной лиги полуфинальные серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч приостановлены, в связи с возможным выявлением COVID-19 у некоторых хоккеистов, сообщает пресс-служба УХЛ.

Все игроки перед стартом полуфиналов плей-офф уже проходили тестирование на коронавирус, для того чтобы перед рестартом чемпионата обезопасить всех участников процесса. Игроки всех команд-участниц полуфиналов плей-офф сдадут повторные тесты и в течение 72 часов будет принято окончательное решение о возобновлении серий.

После получения результатов тестов на сайте УХЛ будут опубликованы новые даты проведения следующих матчей полуфиналов плей-офф для обеих пар.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Донбасс" в овертайме переиграл "Днепр" и сравнял счет в серии плей-офф.

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