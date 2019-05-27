Чемпионат мира по хоккею завершился сенсацией: спортивные итоги 26 мая

Побитый украинцем Ломаченко Хорхе Линарес добыл эффектную победу, а в Словакии определился чемпион мира по хоккею. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 мая.

Кроме того, сборную России загнобили за провал на чемпионате мира по хоккею. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Жертва Ломаченко нокаутом выиграл чемпионский титул

В сенсационном финале определился чемпион мира по хоккею

Потенциальный соперник Ломаченко победил кошмарным нокаутом: опубликовано видео

"Заталкивать с мясом": названа причина поражения сборной России на чемпионате мира по хоккею

Свитолина на Roland Garros эффектно разбила 7-кратную чемпионку Большого Шлема

Жена Овечкина наехала на "неблагодарных российских болельщиков" и получила ответку

Россия с огромным трудом добыла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!