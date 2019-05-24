Чемпионат мира по хоккею: опубликовано видео самого драматичного момента турнира

Сборные Канады и Швейцарии подарили пока что самый захватывающий и драматичный матч на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии.

Команды встречались в четвертьфинале турнира, безоговорочным фаворитом которого считались "клиновые листья". Однако североамериканцы столкнулись с невероятными трудностями, дважды уступая по ходу матча.

Канада – Швейцария

Весь третий период канадцы пытались сравнять счет, но никак не могли этого сделать. Развязка наступила на последней секунде игры. Сняв с игры вратаря, фавориты за 0,4 (!!!) секунды до финальной сирены сумели провести спасительную шайбу, а затем добили соперника в овертайме.

Вашему вниманию видео гола канадца Сиверсона, который позволил его команде уйти от поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом четвертьфинале сборная России в голевой перестрелке обыграла США – 4:3.

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