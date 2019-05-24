Чемпионат мира по хоккею 2019: кто играет в 1/2 финала

На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Братиславе и Кошице, определились участники полуфинальных матчей.

Накануне команды подарили болельщикам незабываемое зрелище. Особо стоит выделить поединок Канады и Швейцарии, в котором "кленовые листья" невероятным образом за 0,4 секунды до конца третьего периода забросили спасительную шайбу, переведя игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке фавориту удалось добыть победу.

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Кроме того, зрелищным вышло и северное дерби Швеции и Финляндии, которое завершилось поражением уже экс-чемпионов мира – 4:5.

Вашему вниманию результаты четвертьфиналов и пары полуфиналистов.

ЧМ-2019. 1/4 финала

17:15. Канада – Швейцария – 3:2ОТ / ОТЧЕТ

17:15. Россия – США – 4:3 / ОТЧЕТ

21:15. Финляндия – Швеция – 5:4

21:15. Чехия – Германия – 5:1

1/2 финала

25 мая. 16:15. Россия – Финляндия

25 мая. 20:15. Канада – Чехия

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие.

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