Чемпион против "Волков": анонс 2-го тура УХЛ

"Волки" готовы к схватке с "Донбассом", "Белый Барс" и "Динамо" будут бороться за первую победу в сезоне, а "Днепр" и "Кремечук" сойдутся в очередном принципиальном матче Украинской хоккейной лиги Пари-Матч

18.09. 14:00. "Донбасс" - "Ледяные Волки"

18 сентября в 14:00 на киевской арене "Шалетт" на льду встретятся киевский клуб "Ледяные волки" и чемпион прошлого сезона "Донбасс". Волю к победе "волков" в этом сезоне мы уже видели в матче с МХК "Динамо".

Они успешно реализовывали большинство, боролись за каждую возможность и обыграли харьковский клуб со счетом 6:2. Что же касается "Донбасса", для них сезон начался с поражения херсонскому "Днепру", но не стоит забывать, что херсонцы сравняли счет за 20 секунд до конца основного времени, а победу добыли в овер-тайме. Матч обещает быть невероятно красивым, ведь болельщикам заметно, как выросли за межсезонье "Ледяные волки". Но и "Донбасс" однозначно не готов принять второе поражение подряд в сезоне.

УХЛ

Прямую трансляцию матча "Донбасс" – "Ледяные Волки" можно будет увидеть на телеканале XSPORT.

19.09, 18:45 "Белый Барс" - "Динамо"

19 сентября в 18:45 на ледовой арене в Белой Церкве в поединке сойдутся МХК "Динамо" и "Белый барс". Обе команды начали 4 сезон Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч с поражений. Интересно будет посмотреть, покажут ли они жесткий хоккей. Ведь в прошлом матче с "Ледяными волками" харьковчане зарабатывали многочисленные удаления.

А Александр Панченко уточнил, что его подопечные ещё находятся в процессе становления. В свою очередь преимуществом для "Белого Барса" может стать участие в предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019.

Прямую трансляцию матча "Белый Барс" – "Динамо" можно будет увидеть на телеканале XSPORT.

УХЛ

19.09, 19:00 "Днепр" - "Кременчук"

19 сентября в 19:00 на ледовой арене "Фаворит" гостей из Кременчуга примет херсонский "Днепр". Обладатели второго и третьего места прошлого сезона уже встречались на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019. В том поединке херсонская команда уступила кременчужанам со счетом 3:0. У обеих команд очень сильная физическая подготовка. И никто из них не готов уступать сопернику. К тому-же обе команды начали сезон с побед. Болельщиков однозначно ждет интересный комбинационный хоккей.

Прямую трансляцию матча "Днепр" – "Кременчук" можно будет увидеть на телеканале XSPORT.

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