Чемпион против лидера: анонс 5-го тура УХЛ

В Украинской хоккейной лиге Пари-Матч 28-29 сентября пройдут матчи 5-го тура национального первенства.

28.09.2019. "Донбасс" - "Кременчук"

28 сентября, в 16:30 в Дружковке состоится матч между действующим чемпионом "Донбассом" и идущим на первом месте "Кременчуком". В минувшем сезоне из 8 встреч "Кременчуку" удалось обыграть "Донбасс" дважды. Также эти команды встречались в межсезонье в рамках турниров Kremenchuk Open Cup 2019 и Donbass Open Cup 2019. Во время первого "горожанам" удалось сохранить домашний трофей, и в гонке за лидерство обыграть дончан со счетом 2:1. "Донбасс" в свою очередь выиграл свой домашний турнир Donbass Open Cup, в котором кременчужане заняли третье место в итоговой турнирной таблице.

Главный тренер "Донбасса" Сергей Витер не скрывает, что его команда усердно готовится ко встрече с "Кременчуком", о чем он и заявил после последней встречи с МХК "Динамо".

28.09.2019. "Днепр" - МХК "Динамо"

В этот же день, в 18:00 на арене "Фаворит" "Днепр" примет МХК "Динамо". В минувшем чемпионате МХК "Динамо" ни разу не смог обыграть "Днепр". Сейчас "Днепр" сохраняет свою позицию в тройке лидеров турнирной таблицы, а МХК "Динамо" продолжают борьбу за свои первые очки в четвертом сезоне УХЛ – Пари-Матч. Несмотря на прогнозированный исход матча в пользу херсонцев, хотелось бы увидеть комбинационный атакующий от МХК "Динамо".

29.09.19 "Белый Барс" - "Ледяные Волки"

В 13:00 на ледовом стадионе в Белой Церкви впервые в четвертом сезоне УХЛ – Пари-Матч встретятся "Белый Барс" и "Ледяные Волки". Игра предвещает равную борьбу за очки в турнирной таблице. "Белый Барс" уступил "Днепру" и "Кременчуку", но заработал свои три очка в поединке с МХК "Динамо". Точно такая же ситуация и у "Ледяных Волков": победа в первом матче над "динамовцами", но поражения от херсонской и кременчугской команд. Стоит отметить, что обе команды обыграли харьковчан со счетом 6:2.

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