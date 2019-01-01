''Че ты лыбишься, с*ка!?'' В сеть попало видео дебоша известного хоккеиста в самолете

В сети появилось видео инцидента в самолете, который следовал из Сочи в Москву и совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за российского хоккеиста Олега Сапрыкина.

Спортсмен устроил дебош на борту и поднял руку на стюардессу и соседа по креслу (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца).

"Они меня били... Ты там что, свидетелей решила собирать? Ты – Каштанка, бл*дь! Эта Каштанка, она вас предаст! Я тебе говорю, я вижу по ней! Это – крыса. Это не экипаж – это жаба! Че ты лыбишься, с*ка?!" – кричал спортсмен в адрес стюардессы, которая заявила, что он ее ударил.

Олег Сапрыкин Скришот видео

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По версии экипажа, мужчина был изрядно навеселе и требовал дать ему еще виски. После отказа – устроил скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский актер Алексей Панин устроил пьяный дебош в самолете, но во всем обвинил бортпроводника, сделавшего ему замечание во время полета.

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