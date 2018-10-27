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''Бомбанул по репутации'': чемпиона мира в России затравили за смену гражданства

3.1тЧитать материал на украинском

Двукратного чемпиона мира хоккеиста Николая Кулемина раскритиковали за решение сменить российское гражданство на канадское и резкое высказывание в адрес России. Экс-игрок "Торонто Мэрпл Лифз" объяснил свое решение желанием жить в свободной и демократической стране.

"Кулемин бомбанул по своей репутации наихудшим образом. Любые слова оправдания сейчас будут тщетны, тысячи и десятки тысяч людей запомнят его как "того хоккеиста, который не любит Родину", - выразили недовольство поступком хоккеиста РосСМИ.

Николай Кулемин

Николай Кулемин

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Журналистов возмутило, что игрок сборной России позволил себе высказаться подобным образом.

"Как можно было додуматься написать все эти слова о родине, свободе и демократии и не удостовериться, что ничто из этого никогда не попадет в СМИ, зная, с каким трепетом и волнением к подобным высказываниям относятся в России? Особенно с учетом того, что Кулемин не мог не понимать, что его карьера в НХЛ стремительно деградирует и вскоре ему придется возвращаться на заработки домой – а работа в "Магнитке" делает его нынешнюю позицию еще более уязвимой", - пригрозили Кулемину.

Как сообщал OBOZREVATEL, уникальная чемпионка мира отказалась менять гражданство Украины.

Место
Россия
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Santi Amonito
Santi Amonito
Получит гражданство Канады - и с*ать он хотел на свою "родину-уродину".
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мог бы вообще не приезжать,за Магнитку играет как корова,больше лечится да шлангует,все эти ""свободолюбцы""на халяву денег хапнуть хотят,а за базаром не следят,пиздуй на хуй Кулема!
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